Так, после трех лет реставрации в Париже откроют Большой дворец – одно из важнейших выставочных пространств. Посмотреть на здание изнутри смогут некоторые зрители и участники Олимпийских игр. Окончательно доступным для публики Grand Palais станет в следующем году.
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В Париже откроют Большой дворец
С 26 июля по 11 августа Гран-Пале откроет свой неф для части публики во время проведения турниров по фехтованию и тхэквондо. Пространство снова откроется в октябре для проведения выставки Paris+ par Art Basel. А в 2025 году достопримечательность уже смогут посетить все желающие.
Невероятные залы Большого дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes
Здание, которое построили в конце XIX века для проведения Всемирной выставки в Париже в 1900 году, является подвигом дизайна интерьера в стиле модерн. Умело сочетая сталь, камень и стекло, Grand Palais является реликвией инноваций начала 20 века.
Большой дворец является уникальной достопримечательностью / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes
Посетители помещения вновь получат возможность увидеть изнутри одну из самых удивительных особенностей здания – массивный стеклянный потолок. Купольная часть потолка расположена над центральной частью нефа.
Куполообразный потолок площадью 145 313 квадратных футов является крупнейшим в своем роде в Европе, поэтому его стоит увидеть в Париже.
Куполообразный стеклянный потолок дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes
Напомним, здание закрыли в марте 2021 года для улучшения доступности, реновации внешней части и участков здания, которые были недоступны десятилетиями.
Благодаря новой реконструкции Grand Palais сможет почти удвоить свою вместимость. Ранее неф здания вмещал лишь 5 600 посетителей, а после открытия зал сможет одновременно вместить до 9 000 человек.
Вот так выглядят залы Большого дворца / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes
К слову, руководство Grand Palais надеется превратить пространство в опору для крупных культурных событий в Европе с выставками, концертами и многочисленными дополнительными торжествами.