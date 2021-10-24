Париж приймає унікальну виставку творів українських митців
24 жовтня 2021 , 23:32Читать новость на русском
Джерело:посольство України у Франції
У Парижі триває виставка українського мистецтва Des Meilleurs de l'Art Ukrainien. Вона відкрилася для відвідувачів 21 вересня й триватиме до 31 жовтня.
На виставці можна переглянути твори сучасних українських художників та тих митців, які жили у Франції у ХІХ та XX століттях. Зокрема – Юлія Шаповала, важливої фігури Паризької школи.
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На сторінці посольство зазначили, що відвідувачі Des Meilleurs de l'Art Ukrainien зможуть порівняти твори сучасного мистецтва з України з роботами відомих на Заході українських митців минулого.
Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства
Художники з України, які раніше жили й творили у Франції:
- Юлій Шаповал;
- Василь Кричевський – творець українських печаток, марок та банкнот, створених у 1918 році;
- Саша Залюк – відомий ілюстратор великих французьких журналів;
- Микола Поляков;
- Євген Конопацький;
- Жан Песке;
- Адольф Федер.
Сучасні митці, родом з України:
- Оксана Стратійчук;
- Олександра Сиса;
- Олеся Джураєва;
- Матвій Вайсберг;
- Зоя Скоропаденко.