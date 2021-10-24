Париж приймає унікальну виставку творів українських митців

24 жовтня 2021 , 23:32
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Джерело:

посольство України у Франції

У Парижі триває виставка українського мистецтва Des Meilleurs de l'Art Ukrainien. Вона відкрилася для відвідувачів 21 вересня й триватиме до 31 жовтня.

На виставці можна переглянути твори сучасних українських художників та тих митців, які жили у Франції у ХІХ та XX століттях. Зокрема – Юлія Шаповала, важливої фігури Паризької школи.  

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На сторінці посольство зазначили, що відвідувачі Des Meilleurs de l'Art Ukrainien зможуть порівняти твори сучасного мистецтва з України з роботами відомих на Заході українських митців минулого.


Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства

Художники з України, які раніше жили й творили у Франції:

  • Юлій Шаповал;
  • Василь Кричевський – творець українських печаток, марок та банкнот, створених у 1918 році; 
  • Саша Залюк – відомий ілюстратор великих французьких журналів; 
  • Микола Поляков;
  • Євген Конопацький;
  • Жан Песке;
  • Адольф Федер.

Сучасні митці, родом з України:

  • Оксана Стратійчук;
  • Олександра Сиса;
  • Олеся Джураєва;
  • Матвій Вайсберг; 
  • Зоя Скоропаденко. 
Довідка. Виставка відкрита для відвідувачів з вівторка по неділю – з 14:00 до 18:00. Вона проходить в Культурно-інформаційному центрі посольства України за адресою 22 авеню де Мессін.
Автор: Ірина Буртик