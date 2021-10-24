На виставці можна переглянути твори сучасних українських художників та тих митців, які жили у Франції у ХІХ та XX століттях. Зокрема – Юлія Шаповала, важливої фігури Паризької школи.

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На сторінці посольство зазначили, що відвідувачі Des Meilleurs de l'Art Ukrainien зможуть порівняти твори сучасного мистецтва з України з роботами відомих на Заході українських митців минулого.



Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства

Художники з України, які раніше жили й творили у Франції:

Юлій Шаповал;

Василь Кричевський – творець українських печаток, марок та банкнот, створених у 1918 році;

Саша Залюк – відомий ілюстратор великих французьких журналів;

Микола Поляков;

Євген Конопацький;

Жан Песке;

Адольф Федер.

Сучасні митці, родом з України:

Оксана Стратійчук;

Олександра Сиса;

Олеся Джураєва;

Матвій Вайсберг;

Зоя Скоропаденко.

Довідка. Виставка відкрита для відвідувачів з вівторка по неділю – з 14:00 до 18:00. Вона проходить в Культурно-інформаційному центрі посольства України за адресою 22 авеню де Мессін.