На выставке можно посмотреть произведения современных украинских художников и тех художников, которые жили во Франции в XIX и XX веках. В частности – Юлия Шаповала, важной фигуры Парижской школы.

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На странице посольства отметили, что посетители Des Meilleurs de l'Art Ukrainien смогут сравнить произведения современного искусства из Украины с работами известных на Западе украинских художников прошлого.


Виставка українського мистецтва у Парижі / Фото посольства

Художники из Украины, которые ранее жили и творили во Франции:

  • Юлий Шаповал;
  • Василий Кричевский – создатель украинских печатей, марок и банкнот, созданных в 1918 году;
  • Саша Залюк – известный иллюстратор крупных французских журналов
  • Николай Поляков;
  • Евгений Конопацкий;
  • Жан Песке;
  • Адольф Федер.

Современные художники, родом из Украины:

  • Оксана Стратийчук;
  • Александра Сыса;
  • Олеся Джураева;
  • Матвей Вайсберг;
  • Зоя Скоропаденко.