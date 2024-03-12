Ще жодній людині не вдалося проїхати: що не так з найдовшою дорогою світу

Панамериканське шосе – найдовша дорога світу тягнеться від Аляски до південного краю Аргентини. Її загальна протяжність дорівню 30 000 кілометрів.

Водночас наразі жодній людині не вдалося проїхати його до кінця. Усе через те, що Панамериканське шосе має "розрив" дороги. Мовиться про Дар'єн-Гапі – вузький відрізок, який з'єднує Панаму і Колумбію. Його загальна протяжність становить приблизно 160 кілометрів.

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Панамериканське шосе – у книзі рекордів Гіннеса

Наголошують, що через Дарієнську ущелину взагалі не проходить жодна дорога. Наразі там немає навіть звичайної ґрунтовки. Фактично мовиться про територію джунглів, де тривають сезонні дощі.

У 70-х роках ХХ століття все-таки зробили спробу прокласти дорогу. Однак тоді виступили проти захисники довкілля. Вони заявили, що такі роботи можуть стати катастрофою для природи регіону.

Як наслідок, Панамериканське шосе – у книзі рекордів Гіннеса. Проте воно зовсім не практичне для реального життя. Найближчий конкурент – Азійське шосе (понад 20 тисяч кілометрів). Воно з'єднує Токіо та територію турецько-болгарського кордону. Дорога проходить територією Південної Кореї, Китаю, Південно-Східної Азії, Бангладешу, Індії, Пакистану та Ірану. Водночас вона також не є цілісною.