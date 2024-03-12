Водночас наразі жодній людині не вдалося проїхати його до кінця. Усе через те, що Панамериканське шосе має "розрив" дороги. Мовиться про Дар'єн-Гапі – вузький відрізок, який з'єднує Панаму і Колумбію. Його загальна протяжність становить приблизно 160 кілометрів.

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Панамериканське шосе – у книзі рекордів Гіннеса

Наголошують, що через Дарієнську ущелину взагалі не проходить жодна дорога. Наразі там немає навіть звичайної ґрунтовки. Фактично мовиться про територію джунглів, де тривають сезонні дощі.

У 70-х роках ХХ століття все-таки зробили спробу прокласти дорогу. Однак тоді виступили проти захисники довкілля. Вони заявили, що такі роботи можуть стати катастрофою для природи регіону.

Як наслідок, Панамериканське шосе – у книзі рекордів Гіннеса. Проте воно зовсім не практичне для реального життя. Найближчий конкурент – Азійське шосе (понад 20 тисяч кілометрів). Воно з'єднує Токіо та територію турецько-болгарського кордону. Дорога проходить територією Південної Кореї, Китаю, Південно-Східної Азії, Бангладешу, Індії, Пакистану та Ірану. Водночас вона також не є цілісною.