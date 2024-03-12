В то же время пока ни одному человеку не удалось проехать его до конца. Все из-за того, что Панамериканское шоссе имеет "разрыв" дороги. Говорится о Дарьен-Гапе – узком отрезке, который соединяет Панаму и Колумбию. Его общая протяженность составляет примерно 160 километров.

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Панамериканское шоссе – в книге рекордов Гиннеса

Отмечают, что через Дариенское ущелье вообще не проходит ни одна дорога. Сейчас там нет даже обычной грунтовки. Фактически говорится о территории джунглей, где продолжаются сезонные дожди.

В 70-х годах ХХ века все-таки предприняли попытку проложить дорогу. Однако тогда выступили против защитники окружающей среды. Они заявили, что такие работы могут стать катастрофой для природы региона.

Как следствие, Панамериканское шоссе – в книге рекордов Гиннеса. Однако оно совсем не практичное для реальной жизни. Ближайший конкурент – Азиатское шоссе (более 20 тысяч километров). Оно соединяет Токио и территорию турецко-болгарской границы. Дорога проходит по территории Южной Кореи, Китая, Юго-Восточной Азии, Бангладеша, Индии, Пакистана и Ирана. В то же время она также не является целостной.