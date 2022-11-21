Як падіння ракети у Пшеводуві вплине на польсько-українські відносини: результати опитування

Через вибух ракети на території Польщі лунали думки, що цей інцидент може погіршити ставлення поляків до України. Але попри трагедію у Пшеводуві, жителі сусідньої країни оптимістично дивляться на подальший розвиток польсько-українських відносин.

Згідно з результатами опитування United Surveys для польських видань Dziennik Gazeta Prawna, daily journal.pl, RMF та RMF24, 70,3% респондентів вважають, що інцидент у Пшеводуві не вплине на взаємини між поляками та українцями. Разом з тим, 19% поляків очікують на погіршення відносин, і лише 1% думають, що вибух ракети на території Польщі значно погіршить відносини.

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Більше результатів опитування у цифрах

Поляки все ще хочуть підтримати українців, але ентузіазм дещо ослаб порівняно з березнем.

Як поляки оцінюють підтримку України?

65% респондентів вважає, що Польща достатньо підтримує Україну;

24% опитаних переконані, що підтримують українців занадто щедро;

7% думають, що їхня держава допомагає Україні недостатньо

1% респондентів думають, що взагалі не слід підтримувати.

Якою має бути допомога Україні?

80% респондентів відповідають, що треба підтримувати Україну по-людськи;

68% – що поляки повинні прийняти біженців війни;

58% підтримує постачання гвинтівок, гранатометів тощо;

кожен третій хоче відправити важку техніку в Україну;

27% виступає за фінансову підтримку українців.

З іншого боку, майже ніхто не підтримує відправку польських вояків на війну. Порівняно з березневим опитуванням, проведеним на самому початку російського вторгнення, можна побачити, що підтримка допомоги Києву продовжується, хоча відсоток позитивних відповідей у ​​кожній категорії дещо нижчий.

Опитування було проведено 18 – 20 листопада цього року серед 1000 дорослих жителів Польщі за методом CATI та CAWI.