Согласно результатам опроса United Surveys для польских изданий Dziennik Gazeta Prawna, daily journal.pl, RMF и RMF24, 70,3% респондентов считают, что инцидент в Пшеводуве не повлияет на отношения между поляками и украинцами. Вместе с тем, 19% поляков ожидают ухудшения отношений, и лишь 1% думают, что взрыв ракеты на территории Польши значительно ухудшит отношения.
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Больше результатов опроса в цифрах
Поляки все еще хотят поддержать украинцев, но энтузиазм несколько ослаб по сравнению с мартом.
Как поляки оценивают поддержку Украины?
- 65% респондентов считают, что Польша достаточно поддерживает Украину;
- 24% опрошенных убеждены, что поддерживают украинцев слишком щедро;
- 7% думают, что их государство помогает Украине недостаточно
- 1% респондентов полагают, что вообще не следует поддерживать.
Какой должна быть помощь Украине?
- 80% респондентов отвечают, что нужно поддерживать Украину по-человечески;
- 68% – что поляки должны принять беженцев войны;
- 58% поддерживает поставку винтовок, гранатометов и т.п.;
- каждый третий хочет отправить тяжелую технику в Украину;
- 27% выступает за финансовую поддержку украинцев.
С другой стороны почти никто не поддерживает отправку польских воинов на войну. По сравнению с мартовским опросом, проведенным в самом начале российского вторжения, можно увидеть, что поддержка помощи Киеву продолжается, хотя процент положительных ответов в каждой категории несколько ниже.