Согласно результатам опроса United Surveys для польских изданий Dziennik Gazeta Prawna, daily journal.pl, RMF и RMF24, 70,3% респондентов считают, что инцидент в Пшеводуве не повлияет на отношения между поляками и украинцами . Вместе с тем, 19% поляков ожидают ухудшения отношений, и лишь 1% думают, что взрыв ракеты на территории Польши значительно ухудшит отношения.

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Больше результатов опроса в цифрах

Поляки все еще хотят поддержать украинцев, но энтузиазм несколько ослаб по сравнению с мартом.

Как поляки оценивают поддержку Украины?

65% респондентов считают, что Польша достаточно поддерживает Украину;

24% опрошенных убеждены, что поддерживают украинцев слишком щедро;

7% думают, что их государство помогает Украине недостаточно

1% респондентов полагают, что вообще не следует поддерживать.

Какой должна быть помощь Украине?

80% респондентов отвечают, что нужно поддерживать Украину по-человечески;

68% – что поляки должны принять беженцев войны;

58% поддерживает поставку винтовок, гранатометов и т.п.;

каждый третий хочет отправить тяжелую технику в Украину;

27% выступает за финансовую поддержку украинцев.

С другой стороны почти никто не поддерживает отправку польских воинов на войну. По сравнению с мартовским опросом, проведенным в самом начале российского вторжения, можно увидеть, что поддержка помощи Киеву продолжается, хотя процент положительных ответов в каждой категории несколько ниже.