Ракета російського виробництва впала на територію Польщі в селі Пшеводув Люблінського воєводства. Внаслідок цієї трагедії загинуло двоє людей. Полька влада говорить, що це, ймовірно, нещасний випадок. Немає жодних ознак того, що це був зумисний напад Росією на територію Польщі.

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Перші висновки такі: схоже на те, що ракета прилетіла до нас з українського напрямку. Варто очікувати інформацію, що це українська ракета, але треба дуже рішуче і дуже ствердно підкреслити, що війну почала Росія. Якби вчора не було зосередженого обстрілу близько сотнями ракет, цієї трагедії б не сталося,

– сказав віцеспікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажасти після засідання Ради національної безпеки.

Що відбувається в Пшеводові після падіння ракети

Ще 15 листопада, у день падіння ракети, вулиці села Пшеводув стали безлюдними, адже на тлі удару частина селян вирішила покинути домівки. Ніхто також не з'явився на вечірній месі в місцевому костелі.

Сьогодні ж, 16 листопада, до школи, де навчається близько 80 учнів, не прийшло жодної дитини. Ба більше, дорога, якою курсує шкільний автобус, перекрита.

Місцеві жителі шоковані. Очевидці зазначають, що якби уламки впали на кілька метрів далі, то влучили б у житловий масив.