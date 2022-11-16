Ракета российского производства упала на территорию Польши в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате этой трагедии погибли два человека. Польские власти говорят, что это, вероятно, несчастный случай. Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение России на территорию Польши.

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Первые выводы таковы: похоже, что ракета прилетела к нам с украинского направления. Следует ожидать информацию, что это украинская ракета, но следует очень решительно и очень утвердительно подчеркнуть, что войну начала Россия. Если бы вчера не было сосредоточенного обстрела около сотни ракет, этой трагедии не произошло бы,

– сказал вице-спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажасты после заседания Совета национальной безопасности.

Что происходит в Пшеводове после падения ракеты

Еще 15 ноября, в день падения ракеты, улицы села Пшеводув стали безлюдными, ведь на фоне удара часть селян решила покинуть дома. Никто тоже не появился на вечерней мессе в местном костеле.

Сегодня же, 16 ноября, в школу, где учится около 80 учеников, не пришел ни один ребенок. Более того, дорога, по которой курсирует школьный автобус, перекрыта.