В Оттаві зробили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців

Українці, які прибули до Оттави в межах програми CUAET, зможуть скористатися безкоштовним проїздом всіма видами міського транспорту від OC Transpo. У них є така можливість впродовж шести місяців.

В Оттаві зробили безкоштовний проїзд для українських біженців

Безкоштовним також є проїзд й в Para Transpo. Це спеціальний транспорт для людей з обмеженими можливостями. Втім, реєструватися на Para Transpo потрібно окремо. При цьому таким людям нададуть тимчасовий проїзний – до схвалення заявки.

Читайте також Безкоштовні авіарейси з Молдови до країн ЄС: хто з українців може долучитися до програми

Так, щоб скористатися безкоштовним проїздом, необхідно отримати смарткарту, яка дійсна в автобусах та потягах OC Transpo. Ці спеціальні картки дійсні впродовж 6 місяців з дня видачі.

Щоб отримати картку на безкоштовний проїзд, ви повинні:

Бути фізичною особою / сім'єю, вимушено переміщеною з рідної країни;

Не отримувати фінансування на транспорт з будь-яких інших джерел;

Не бути біженцем за підтримки уряду (GAR) або Ontario Works (OW).

Нові правила щодо безкоштовного проїзду в Європі

З 24 лютого Європа дозволила українським біженцям безоплатно пересуватися країнами. Однак з 1 червня низка держав ЄС змінює правила користування громадським транспортом.

У більшості країн право на безкоштовний проїзд для українців зберігається й надалі. Проте деякі європейські держави частково скасовують вільний проїзд уже з 1 червня. Мовиться про Польщу, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Чехію. Для українців в цих країнах діятиме пільговий проїзд. Може зацікавити – В Естонії заспівали українською "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео