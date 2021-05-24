Отримання польської візи: перелік доступних дат у містах України

Інформацію про найближчі вільні дати для подачі документів опублікував Візовий центр Польщі в Україні. До кінця травня практично усі місця для реєстрації вже зайняті.
Обов'язковою умовою для подачі документів на польську візу є запрошення від роботодавця. Повний пакет документів, до якого входять: запрошення, заповнена візова анкета, медична страховка та сплачений візовий збір, людина можете зібрати самостійно або скористатися послугами компаній, що надають візову підтримку. Залежно від виду робіт, запрошення на роботу в Польщу, може бути видано працедавцем терміном на 6 (піврічне), 9 (сезонне) або 12 (воєводське) місяців.
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Доступні дати
Інформація про вільні дати для особистої подачі документів на візу в Хмельницькому, Вінниці та Чернівцях, відсутня. Наразі не відомо, коли послуга стане доступною жителям зазначених міст.
Список найближчих доступних дат по містах України для особистої подачі візових документів
- 31.05 – Кропивницький, Запоріжжя, Херсон;
- 02.06 – Київ, Одеса;
- 07.06 – Дніпро, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;
- 15.06 – Луцьк, Тернопіль;
- 18.06 – Рівне;
- 22.06 – Житомир.
Список найближчих доступних дат по містах України для подачі документів поштою
- 26.05 – Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Херсон, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;
- 28.05 – Харків;
- 01.06 – Тернопіль, Рівне, Луцьк;
- 15.06 – Житомир;
- 24.06 – Хмельницький, Вінниця;
- 25.06 – Чернівці.