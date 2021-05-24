Обязательным условием для подачи документов на польскую визу является приглашение от работодателя. Полный пакет документов, в который входят: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор, человек можете собрать самостоятельно или воспользоваться услугами компаний, предоставляющих визовую поддержку. В зависимости от вида работ, приглашение на работу в Польшу, может быть выдано работодателем сроком на 6 (полугодовое), 9 (сезонное) или 12 (воеводства) месяцев.

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Доступные даты 

Информация о свободных датах для личной подачи документов на визу в Хмельницком, Виннице и Черновцах, отсутствует. Пока не известно, когда услуга станет доступной жителям указанных городов.

Список ближайших доступных дат по городам Украины для личной подачи визовых документов

  • 31.05  Кропивницкий, Запорожье, Херсон;
  • 02.06  Киев, Одесса;
  • 07.06 – Днепр, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
  • 15.06  Луцк, Тернополь;
  • 18.06  Ровно;
  • 22.06  Житомир. 

Список ближайших доступных дат по городам Украины для подачи документов по почте

  • 26.05  Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Херсон, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
  • 28.05  Харьков;
  • 01.06  Тернополь, Ровно, Луцк
  • 15.06  Житомир;
  • 24.06  Хмельницкий, Винница;
  • 25.06 – Черновцы. 