Обязательным условием для подачи документов на польскую визу является приглашение от работодателя. Полный пакет документов, в который входят: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор, человек можете собрать самостоятельно или воспользоваться услугами компаний, предоставляющих визовую поддержку. В зависимости от вида работ, приглашение на работу в Польшу, может быть выдано работодателем сроком на 6 (полугодовое), 9 (сезонное) или 12 (воеводства) месяцев.

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Доступные даты

Информация о свободных датах для личной подачи документов на визу в Хмельницком, Виннице и Черновцах, отсутствует. Пока не известно, когда услуга станет доступной жителям указанных городов.

Список ближайших доступных дат по городам Украины для личной подачи визовых документов

31.05 – Кропивницкий, Запорожье, Херсон;

– 02.06 – Киев, Одесса;

– 07.06 – Днепр, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;

– 15.06 – Луцк, Тернополь;

– 18.06 – Ровно;

– 22.06 – Житомир.

Список ближайших доступных дат по городам Украины для подачи документов по почте

26.05 – Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Херсон, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;

– 28.05 – Харьков;

– 01.06 – Тернополь, Ровно, Луцк

– 15.06 – Житомир;

– 24.06 – Хмельницкий, Винница;

– 25.06 – Черновцы.