Обов'язковою умовою для подачі документів на польську візу є запрошення від роботодавця. Повний пакет документів, до якого входять: запрошення, заповнена візова анкета, медична страховка та сплачений візовий збір, людина можете зібрати самостійно або скористатися послугами компаній, що надають візову підтримку. Залежно від виду робіт, запрошення на роботу в Польщу, може бути видано працедавцем терміном на 6 (піврічне), 9 (сезонне) або 12 (воєводське) місяців

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Доступні дати 

Інформація про вільні дати для особистої подачі документів на візу в Хмельницькому, Вінниці та Чернівцях, відсутня. Наразі не відомо, коли послуга стане доступною жителям зазначених міст.

Список найближчих доступних дат по містах України для особистої подачі візових документів

  • 31.05 – Кропивницький, Запоріжжя, Херсон;
  • 02.06 – Київ, Одеса;
  • 07.06 – Дніпро, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;
  • 15.06 – Луцьк, Тернопіль;
  • 18.06 – Рівне;
  • 22.06 – Житомир. 

Список найближчих доступних дат по містах України для подачі документів поштою

  • 26.05 – Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Херсон, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;
  • 28.05 – Харків;
  • 01.06 – Тернопіль, Рівне, Луцьк;
  • 15.06 – Житомир;
  • 24.06 – Хмельницький, Вінниця;
  • 25.06 – Чернівці. 