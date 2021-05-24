Обов'язковою умовою для подачі документів на польську візу є запрошення від роботодавця. Повний пакет документів, до якого входять: запрошення, заповнена візова анкета, медична страховка та сплачений візовий збір, людина можете зібрати самостійно або скористатися послугами компаній, що надають візову підтримку. Залежно від виду робіт, запрошення на роботу в Польщу, може бути видано працедавцем терміном на 6 (піврічне), 9 (сезонне) або 12 (воєводське) місяців.

Актуально Українських заробітчан вакцинуватимуть на польському кордоні

Доступні дати

Інформація про вільні дати для особистої подачі документів на візу в Хмельницькому, Вінниці та Чернівцях, відсутня. Наразі не відомо, коли послуга стане доступною жителям зазначених міст.

Список найближчих доступних дат по містах України для особистої подачі візових документів

31.05 – Кропивницький, Запоріжжя, Херсон;

02.06 – Київ, Одеса;

07.06 – Дніпро, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;

15.06 – Луцьк, Тернопіль;

18.06 – Рівне;

22.06 – Житомир.

Список найближчих доступних дат по містах України для подачі документів поштою

26.05 – Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Херсон, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород;

28.05 – Харків;

01.06 – Тернопіль, Рівне, Луцьк;

15.06 – Житомир;

24.06 – Хмельницький, Вінниця;

25.06 – Чернівці.

Нагадаємо, з 15 березня 2021 року правила подачі документів на польську візу поштою зазнали змін. Відтепер таку подачу можна здійснювати лише на підставі попередньої реєстрації. Заявникам необхідно оплатити послуги візового центру й чекати на дзвінок з кол-центру від пункту подачі візових анкет. Під час телефонної розмови буде призначена дата, коли можна відправити пакет документів поштою.