Отримання PESEL для іноземців у Польщі 2021: зміни, з якими варто ознайомитися

1 червня 2021 року набуває чинності поправка до Закону про принципи реєстрації та ідентифікації PESEL. Нові правила дозволять податковим органам однозначно ідентифікувати платника податків. А сама процедура отримання PESEL для українців в Польщі стане простішою.

Завдяки новим правилам, комунальні служби зможуть видавати іноземцям номер PESEL на їх прохання. При цьому звітувати в податкову за номером NIP більше не можна. У платників податків, ідентифікатором яких є PESEL, і які використовували NIP до дати набрання чинності положеннями, є 30 днів, щоб змінити NIP на PESEL.

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Як зміни вплинуть на податкові питання

Згідно з оновленнями, охочим отримати PESEL достатньо сформувати та оприлюднити податкову декларацію в службі Twój e-PIT на taxis.gov.pl.

Таким чином, платникам податків буде простіше здійснювати розрахунки з податковою інспекцією. Вони зможуть використовувати номер PESEL для входу в службу Twój e-PIT або подати податкову декларацію за допомогою безплатної програми e-Deklaracje, доступної на taxis.gov.pl.

До того ж зміни передбачають можливість скористатися податковими пільгами та відрахуваннями та отримати відшкодування податку.

Польща спростила процедуру отримання PESEL для іноземців / Фото Unsplash