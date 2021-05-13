Благодаря новым правилам, коммунальные службы смогут выдавать иностранцам номер PESEL по их просьбе . При этом отчитываться в налоговую по телефону NIP больше нельзя . В налогоплательщиков, идентификатором которых является PESEL, и которые использовали NIP до даты вступления в силу положений, есть 30 дней, чтобы изменить NIP на PESEL .

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Как изменения повлияют на налоговые вопросы

Согласно обновлениям, желающим получить PESEL достаточно сформировать и обнародовать налоговую декларацию в службе Twój e-PIT на taxis.gov.pl.

Таким образом, налогоплательщикам будет проще осуществлять расчеты с налоговой инспекцией. Они смогут использовать номер PESEL для входа в службу Twój e-PIT или подать налоговую декларацию с помощью бесплатной программы e-Deklaracje, доступной на taxis.gov.pl .

К тому же изменения предусматривают возможность воспользоваться налоговыми льготами и отчислениями и получить возмещение налога.