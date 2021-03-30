Де здобути якісну освіту за кордоном: найкращі польські університети 2020 – рейтинг

13:50

Щороку сотні українців вирушають до Польщі для здобуття вищої освіти. Загалом освіта в Польщі вважається якісною та престижною. Утім, багато залежить від авторитетності вищого навчального закладу. До вашої уваги список найкращих університетів Польщі.