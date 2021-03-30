Ежегодно сотни украинцев отправляются в Польшу для получения высшего образования. В общем образование в Польше считается качественным и престижным. Впрочем, многое зависит от авторитетности высшего учебного заведения. Вашему вниманию список лучших университетов Польши.

Рейтинг подготовил образовательный фонд Perspektywy , который занимается оценкой высших учебных заведений и популяризацией образования в Польше. В список попали вузы, которые наиболее соответствуют вызовам современности.

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Особенности отобранных университетов

При формировании рейтинга во внимание принимались такие критерии:

престиж преподавателей университета;

наличие исследований мирового класса;

международное сотрудничество;

взаимодействие с бизнесом;

спрос выпускников на рынке труда.

Ягеллонский университет в Кракове / Фото Osvitapol.info

Список лучших университетов Польши

В рейтинг университетов Польши попали:

Ягеллонский университет в Кракове; Варшавский университет; Варшавский технологический университет; AGH University of Science and Technology Станислава Стазича; Университет Адама Мицкевича в Познани; Вроцлавский университет науки и технологий; Гданьский медицинский университет; Гданьский технологический университет; Технический университет в Лодзи; Вроцлавский университет; Поморский медицинский университет в Щецине; Варшавский медицинский университет; Вроцлавский медицинский университет; Познанский технологический университет. Университет Козминского в Варшаве.