Где получить качественное образование за рубежом: лучшие польские университеты 2020 –рейтинг
Ежегодно сотни украинцев отправляются в Польшу для получения высшего образования. В общем образование в Польше считается качественным и престижным. Впрочем, многое зависит от авторитетности высшего учебного заведения. Вашему вниманию список лучших университетов Польши.
Источник:in-poland.com
Рейтинг подготовил образовательный фонд Perspektywy, который занимается оценкой высших учебных заведений и популяризацией образования в Польше. В список попали вузы, которые наиболее соответствуют вызовам современности.
Также узнавайте: Школьников приглашают подаваться на программу, которая поможет бесплатно вступить в вузы за границу
Особенности отобранных университетов
При формировании рейтинга во внимание принимались такие критерии:
- престиж преподавателей университета;
- наличие исследований мирового класса;
- международное сотрудничество;
- взаимодействие с бизнесом;
- спрос выпускников на рынке труда.
Ягеллонский университет в Кракове / Фото Osvitapol.info
Список лучших университетов Польши
В рейтинг университетов Польши попали:
- Ягеллонский университет в Кракове;
- Варшавский университет;
- Варшавский технологический университет;
- AGH University of Science and Technology Станислава Стазича;
- Университет Адама Мицкевича в Познани;
- Вроцлавский университет науки и технологий;
- Гданьский медицинский университет;
- Гданьский технологический университет;
- Технический университет в Лодзи;
- Вроцлавский университет;
- Поморский медицинский университет в Щецине;
- Варшавский медицинский университет;
- Вроцлавский медицинский университет;
- Познанский технологический университет.
- Университет Козминского в Варшаве.
Поделиться новостью