"Тихоокеанський рай" на межі катастрофи: ООН назвала кліматичний сигнал SOS

Острівні держави, відомі своєю приголомшливою красою, стикаються з екзистенційною загрозою від підвищення рівня моря в Тихому океані. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй назвав це явище "глобальною катастрофою", підкресливши серйозні ризики, які воно становить для цих вразливих тихоокеанських островів.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до світової спільноти із кліматичним сигналом SOS, наголосивши на нагальній потребі "врятувати наші моря". Його послання підкреслює критичну важливість збереження океану в боротьбі зі зміною клімату.

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"SOS" острівним державам

Організація Об'єднаних Націй та Всесвітня метеорологічна організація оприлюднили доповіді, в яких детально описують тривожну ескалацію підвищення рівня моря, пов'язану з глобальним потеплінням і таненням льодовиків і льодовиків. Висновки підкреслюють, що південно-західна частина Тихого океану стикається не лише з підвищенням рівня моря, але й з низкою додаткових наслідків зміни клімату, включаючи підкислення океану і посилення спеки.

Виступаючи на Форумі тихоокеанських островів, Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся з важливим закликом у столиці Тонга, полінезійського острівного королівства, розташованого в південній частині Тихого океану.

Це шалена ситуація. Підвищення рівня моря – криза, повністю створена людством. Криза, яка скоро розростеться до майже неймовірних масштабів. Всесвітня катастрофа ставить цей тихоокеанський рай під загрозу. Океан переповнений,

– сказав Гутерреш.

Звіт про ситуацію в регіоні, запитаний ООН, свідчить, що в період з 1990 по 2020 рік рівень моря у столиці Тонга Нукуалофа піднявся на 21 сантиметр, що вдвічі перевищує середній світовий показник 10 сантиметрів. Столиця острівної держави Самоа – Апіа – зіткнулася з 31-сантиметровим підвищенням рівня моря, тоді як у місті Сува, Фіджі – з 29-сантиметровим.

Рівень моря невпинно підвищується

Нещодавній звіт вказує на те, що рівень моря в західній частині Тихого океану підвищується прискореними темпами. Це зростання пояснюється підвищенням температури води й зміною течій, а також припливом талого льоду з Антарктиди, що сприяє цьому явищу.



Райським острівцям на планеті загрожує затоплення / Фото Depositphotos

Ситуація створює значні ризики для тихоокеанських островів, багато з яких розташовані на невеликій висоті, що робить їх вразливими до повеней. Підвищення рівня води значною мірою пов'язане із таненням льоду в Антарктиді та Гренландії. За суворим попередженням ООН, приблизно 90% тепла, виробленого парниковими газами, поглинається світовим океаном. Ця тривожна тенденція сприяє швидкому прискоренню підвищення рівня світового океану, який, за словами Антоніу Гутерреша, зараз перебуває на найвищому рівні за останні 3 000 років.

До міст, де рівень моря за останні 30 років підвищився як мінімум на 50% порівняно із середнім світовим показником, належать:

Шанхай,

Перт,

Лондон,

Атлантік-Сіті,

Нью-Джерсі,

Бостон,

Маямі,

Новий Орлеан.

У своїй нещодавній заяві Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив про "кліматичний хаос", що триває на планеті. Він закликав багатші країни активізувати свої зусилля щодо скорочення викидів вуглецю, поступової відмови від використання викопного палива та надання допомоги країнам, що розвиваються, у боротьбі зі зміною клімату.