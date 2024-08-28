Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к мировому сообществу с климатическим сигналом SOS, подчеркнув неотложную потребность "спасти наши моря". Его послание подчеркивает критическую важность сохранения океана в борьбе с изменением климата.

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"SOS" островным государствам

Организация Объединенных Наций и Всемирная метеорологическая организация обнародовали доклады, подробно описывающие тревожную эскалацию повышения уровня моря, связанную с глобальным потеплением и таянием ледников и ледников. Выводы подчеркивают, что юго-западная часть Тихого океана сталкивается не только с повышением уровня моря, но и рядом дополнительных последствий изменения климата, включая подкисление океана и усиление жары.

Выступая на форуме тихоокеанских островов, Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился с важным призывом в столице Тонга, полинезийского островного королевства, расположенного в южной части Тихого океана.

Это безумная ситуация. Повышение уровня моря – кризис, полностью созданный человечеством. Кризис, который скоро разрастется до почти невероятных масштабов. Мировая катастрофа ставит этот тихоокеанский рай под угрозу. Океан переполнен,

– сказал Гутерреш.

Отчет о ситуации в регионе, запрошенный ООН, свидетельствует, что в период с 1990 по 2020 год уровень моря в столице Тонга Нукуалофа поднялся на 21 сантиметр, что вдвое превышает средний мировой показатель в 10 сантиметров. Столица островного государства Самоа – Апиа – столкнулась с 31-сантиметровым повышением уровня моря, тогда как в городе Сува, Фиджи – с 29-сантиметровым.

Уровень моря постоянно повышается

Недавний отчет показывает, что уровень моря в западной части Тихого океана повышается ускоренными темпами. Этот рост объясняется повышением температуры воды и изменением течений, а также притоком талого льда из Антарктиды, что способствует этому явлению.

Райским островам на планете грозит затопление / Фото Depositphotos

Ситуация создает значительные риски для тихоокеанских островов, многие из которых расположены на небольшой высоте, что делает их уязвимыми к наводнениям. Повышение уровня воды в значительной степени связано с таянием льда в Антарктиде и Гренландии. По строгому предупреждению ООН, примерно 90% тепла, производимого парниковыми газами, поглощается мировым океаном. Эта тревожная тенденция способствует быстрому ускорению повышения уровня мирового океана, который, по словам Антониу Гутерреша, сейчас находится на самом высоком уровне за последние 3 000 лет.

К городам, где уровень моря за последние 30 лет повысился как минимум на 50% по сравнению со средним мировым показателем, относятся:

Шанхай,

Перт,

Лондон,

Атлантик-Сити,

Нью-Джерси,

Бостон,

Майами,

Новый Орлеан.

В своем недавнем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о продолжающемся на планете "климатическом хаосе". Он призвал более богатые страны активизировать свои усилия по сокращению выбросов углерода, постепенному отказу от использования ископаемого топлива и оказанию помощи развивающимся странам в борьбе с изменением климата.