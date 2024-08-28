Компанія CV Villas, що займається орендою розкішного житла для відпочинку, вирішила полегшити вибір мандрівникам. У дослідженні було проаналізовано зображення приблизно 200 пляжів за допомогою Google Maps, зосереджуючись на кольорі піску, щоб визначити, які місця можуть похвалитися найбілішим піском у світі.

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Туристам розповіли, де шукати пляжі з найбілішим піском у світі

Як "батьківщину" найбілішого піску на планеті визначили пляж Тулум у Мексиці. Результати показують, що зображення цього мальовничого пляжу демонструють найменше відхилення від чистого білого кольору, зміцнюючи його репутацію приголомшливого природного дива.

На другому місці опинився пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах із коефіцієнтом 4,3, а на третьому місці – пляж Мамарі в Греції з коефіцієнтом 6,5.



Пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах / Фото jyoshankar

Експерти зазначають, що приголомшливі пляжі з білим піском не обмежуються певним регіоном: до списку потрапили напрямки від Іспанії і Куби до Таїланду і Шотландії.

20 пляжів світу з найбілішим піском

Пляж Тулум, Мексика. Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельські острови. Пляж Мармарі, Греція. Пляж Тропеа, Італія і Плайя-де-Муро, Іспанія. Кала Плума, Іспанія. Пляж Вальрас, Франція. Кала Брандинки, Італія. Пляж Стокінг-Айленд, Багами й пляж Тейлор-Бей, Теркс і Кайкос. Пляж Варадеро, Куба. Пунта-Прошутто, Італія. Пляж Майя-Бей, Таїланд. Пляж Кармель, США. Пляж Бамбу-Айленд, Таїланд. Пляж Сієста-Кі, США. Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Італія. Пляж Фламенко, Пуерто-Рико і пляж Лускентір, Шотландія. Грейс-Бей, Теркс і Кайкос.

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