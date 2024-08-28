Компанія CV Villas, що займається орендою розкішного житла для відпочинку, вирішила полегшити вибір мандрівникам. У дослідженні було проаналізовано зображення приблизно 200 пляжів за допомогою Google Maps, зосереджуючись на кольорі піску, щоб визначити, які місця можуть похвалитися найбілішим піском у світі.
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Туристам розповіли, де шукати пляжі з найбілішим піском у світі
Як "батьківщину" найбілішого піску на планеті визначили пляж Тулум у Мексиці. Результати показують, що зображення цього мальовничого пляжу демонструють найменше відхилення від чистого білого кольору, зміцнюючи його репутацію приголомшливого природного дива.
На другому місці опинився пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах із коефіцієнтом 4,3, а на третьому місці – пляж Мамарі в Греції з коефіцієнтом 6,5.
Пляж Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельських островах / Фото jyoshankar
Експерти зазначають, що приголомшливі пляжі з білим піском не обмежуються певним регіоном: до списку потрапили напрямки від Іспанії і Куби до Таїланду і Шотландії.
20 пляжів світу з найбілішим піском
- Пляж Тулум, Мексика.
- Анс Сурс Д'Аржан, Сейшельські острови.
- Пляж Мармарі, Греція.
- Пляж Тропеа, Італія і Плайя-де-Муро, Іспанія.
- Кала Плума, Іспанія.
- Пляж Вальрас, Франція.
- Кала Брандинки, Італія.
- Пляж Стокінг-Айленд, Багами й пляж Тейлор-Бей, Теркс і Кайкос.
- Пляж Варадеро, Куба.
- Пунта-Прошутто, Італія.
- Пляж Майя-Бей, Таїланд.
- Пляж Кармель, США.
- Пляж Бамбу-Айленд, Таїланд.
- Пляж Сієста-Кі, США.
- Пляж Спьяджа-Ла-Пелоза, Італія.
- Пляж Фламенко, Пуерто-Рико і пляж Лускентір, Шотландія.
- Грейс-Бей, Теркс і Кайкос.
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