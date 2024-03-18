Ніде яблуку впасти: який вигляд має найбільш густонаселений острів у світі

Крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, розташований за дві години на човні від узбережжя Колумбії, вважається найбільш густонаселеним у світі. Там на території трохи більше гектара живе понад 1 200 осіб.

На острів розміщено 97 будинків з гостроверхими бляшаними дахами, що тісняться на чотирьох головних вуличках у 10 районах. Попри екстремальну щільність населення, злочинність тут практично відсутня.

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Острів Санта-Крус-дель-Іслоте – найбільш густонаселений у світі

На Санта-Крус-дель-Іслоте пересування обмежується пішими прогулянками або використанням невеликих човнів для пересування вузькими вуличками, оскільки на острові немає ні автомобілів, ні мотоциклів.

Ніхто не замикає двері, бо всі пов'язані родинними зв'язками та дбають один про одного,

— пояснюють місцеві.

Життя в унікальній місцині має і певні труднощі, оскільки мешканці стикаються з відсутністю базових зручностей, таких як електрика, вода та каналізація. Острів покладається на генератори та сонячні батареї, а питну воду доставляють човнами з материка, хоча і з частими перебоями.

Попри екстремальну щільність населення, злочинність на острові практично відсутня / Фото Charlie Cordero

Як наслідок, багато мешканців залежать від збору дощової води та використання морської води для своїх щоденних потреб.

Проблем вистачає

Недостатній доступ до чистої питної води призводить до зростання проблем зі здоров'ям, таких як шлункові інфекції та шкірні захворювання серед мешканців. Попри обмежені медичні ресурси: у медичному центрі працює лише одна медсестра, а лікар приїжджає раз на 2 тижні, мешканці об'єдналися, щоб зібрати кошти для відправки човна на материк у разі серйозних захворювань або надзвичайних ситуацій.

Молодь становить 65% від всього населення острова / Фото Charlie Cordero

У сфері освіти ситуація теж далека від ідеальної. На острові є лише початкова школа, розташована в напівзруйнованій триповерховій будівлі. Старшокласники змушені їздити на навчання до Картахени.

Є і переваги

Попри труднощі, з якими стикається громада Санта-Крус-дель-Іслоте, вона славиться своїм живим духом і багатою культурною спадщиною. Мешканці з ентузіазмом приймають туристів і створили 2 акваріуми, які пропонують унікальний досвід плавання поруч з дикими черепахами, акулами та іншими морськими тваринами.

Острів Санта-Крус-дель-Іслоте / Фото Charlie Cordero

Зображення, якими діляться в соціальних мережах, відображають динамічний спосіб життя острова, де молодь становить 65% населення. Молоде покоління жителів відоме своїми сміливими зачісками та любов'ю до танців на тривалих вечірках, які можуть тривати 2 – 3 дні.

Зауважимо, щороку тисячі мандрівників відвідують Сицилію або Сардинію в Італії, але країна має й інші мальовничі, але не настільки популярні серед туристів острови. Зокрема, мандрівникам рекомендують звернути увагу на острів Понца.