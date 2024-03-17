Директор департаменту туризму Непалу Ракеш Гурунг розповів, що раніше відомі туристичні компанії вже використовували спеціальні чипи, але тепер це стало обов'язком. Чипи значно полегшать пошук туристів, якщо з ними щось станеться. Їх вшиватимуть у куртки альпіністів.
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На Еверест тепер пускатимуть лише з GPS-трекером
Починаючи з весни 2024 року, альпіністи, що планують сходження на найвищу вершину світу, повинні будуть носити із собою чип GPS.
Чипи, які коштують від 10 до 15 доларів і виготовляються в Європі, будуть вшиватися в гірські костюми альпіністів. Після закінчення сходження чип буде вилучено з куртки, повернено непальській владі та пізніше передано наступному альпіністу.
Чипи використовують GPS для обміну інформацією із супутниками. Вони не вимагають заряджання і можуть передавати сигнал навіть під 20-метровим шаром снігу.
Це значно скоротить час пошуку та рятування в разі аварії,
— додав Гурунг.
Нові правила безпеки прийняли через те, що минулого сезону на Евересті загинуло 18 людей. Влада Непалу намагається забезпечити альпіністам максимальну безпеку.
На Еверест тепер можна піднятися тільки з чипом / Фото Unsplash
Додамо, що Еверест є найвищою вершиною земної кулі, яка розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Висота гори становить 8 848,86 метра над рівнем моря.
Вісім із десяти найвищих вершин світу розташовані в Непалі, і країна отримує значні доходи від туризму завдяки альпінізму. Торік Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження. Було підтверджено, що 12 альпіністів загинули на горі, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Кажуть, що порятунок альпіністів на цій вершині ризикований навіть за найкращих обставин.