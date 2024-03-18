На острове размещено 97 домов с островерхими жестяными крышами, что теснятся на четырех главных улочках в 10 районах. Несмотря на экстремальную плотность населения, преступность здесь практически отсутствует.

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Остров Санта-Крус-дель-Ислоте – самый густонаселенный в мире

На Санта-Крус-дель-Ислоте передвижение ограничивается пешими прогулками или использованием небольших лодок для передвижения по узким улочкам, поскольку на острове нет ни автомобилей, ни мотоциклов.

Никто не запирает двери, потому что все связаны родственными связями и заботятся друг о друге,

- объясняют местные.

Жизнь в уникальной местности имеет и определенные трудности, поскольку жители сталкиваются с отсутствием базовых удобств, таких как электричество, вода и канализация. Остров полагается на генераторы и солнечные батареи, а питьевую воду доставляют лодками с материка, хотя и с частыми перебоями.

Несмотря на экстремальную плотность населения, преступность на острове практически отсутствует / Фото Charlie Cordero

Как следствие, многие жители зависят от сбора дождевой воды и использования морской воды для своих ежедневных нужд.

Проблем хватает

Недостаточный доступ к чистой питьевой воде приводит к росту проблем со здоровьем, таких как желудочные инфекции и кожные заболевания среди жителей. Несмотря на ограниченные медицинские ресурсы: в медицинском центре работает только одна медсестра, а врач приезжает раз в 2 недели, жители объединились, чтобы собрать средства для отправки лодки на материк в случае серьезных заболеваний или чрезвычайных ситуаций.

Молодежь составляет 65% от всего населения острова / Фото Charlie Cordero

В сфере образования ситуация тоже далека от идеальной. На острове есть только начальная школа, расположенная в полуразрушенном трехэтажном здании. Старшеклассники вынуждены ездить на учебу в Картахену.

Есть и преимущества

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается община Санта-Крус-дель-Ислоте, она славится своим живым духом и богатым культурным наследием. Жители с энтузиазмом принимают туристов и создали 2 аквариума, которые предлагают уникальный опыт плавания рядом с дикими черепахами, акулами и другими морскими животными.

Остров Санта-Крус-дель-Ислоте / Фото Charlie Cordero

Изображения, которыми делятся в социальных сетях, отражают динамичный образ жизни острова, где молодежь составляет 65% населения. Молодое поколение жителей известно своими смелыми прическами и любовью к танцам на длительных вечеринках, которые могут длиться 2 – 3 дня.

Заметим, ежегодно тысячи путешественников посещают Сицилию или Сардинию в Италии, но страна имеет и другие живописные, но не столь популярные среди туристов острова. В частности, путешественникам рекомендуют обратить внимание на остров Понца.