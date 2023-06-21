Жодних телефонів: туристичний острів оголосив себе зоною для "‎цифрового детоксу"

Острів Улко-Тамміо у Фінляндії закликає туристів утриматись від використання смартфонів під час відпустки. Адже довкола на них чекає набагато цікавіша картинка, ніж на екрані їхнього ґаджета.

Погодьтеся, складно змусити себе менше користуватись смартфоном навіть під час відпустки. Робочі повідомлення продовжують надходити, постійно хочеться проглянути новини та стрічку соцмереж. Та й, зрештою, завантажити свої свіжі фото з відпочинку.

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Цифровий детокс на острові

Але психологи радять інколи давати собі відпочити від ґаджетів. Можливо, найкращим місцем для такого "‎цифрового детоксу" є фінський острів Улко-Тамміо. Він розташований у східній частині Фінської затоки і входить до списку національних парків Фінляндії.

На острові не живуть люди, але він став домом для багатьох рідкісних тварин та рослин. Саме їх можуть побачити мандрівники під час прогулянки туристичними стежками Улко-Тамміо. Острів розташований на відстані від материка, тому тут чудова атмосфера для того, щоб на день збавити темп та насолодитись природою.

Пейзажі острова Улко-Тамміо / Фото Annika Ruohonen

Ми закликаємо відвідувачів добровільно відкласти свої телефони та зосередити почуття на природі,

– пояснив Джоел Хейно, менеджер відділу відпочинку на природі в Parks & Wildlife Finland.

Так, участь в експерименті без телефонів є добровільною. Адже на острові є хороше покриття мобільної мережі. Проте туристам дуже подобається така ініціатива. Вони сприймають правило "‎без ґаджетів", як цікавий досвід.

"‎Без смартфона" на фінському острові / Фото Annika Ruohonen

Вимкнути телефон, досліджувати природу та зустрічатися з людьми віч-на-віч. Це неодмінно покращить ваш настрій і самопочуття,

— радить Сарі Кастрен, психолог Фінського інституту здоров'я.

Гості острова можуть заночувати тут в наметах або дерев'яному будиночку. Дістатися до Улко-Тамміо можна на приватному човні, поромі або водному таксі.

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