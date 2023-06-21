Согласитесь, сложно заставить себя меньше пользоваться смартфоном даже во время отпуска. Рабочие сообщения продолжают приходить, постоянно хочется посмотреть новости и ленту соцсетей. Да и загрузить свои свежие фото с отдыха.

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Цифровой детокс на острове

Но психологи советуют иногда давать себе отдохнуть от гаджетов. Возможно, лучшим местом для такого "цифрового детокса" является финский остров Улко-Таммио. Он расположен в восточной части Финского залива и входит в список национальных парков Финляндии.

На острове не живут люди, но он стал домом для многих редких животных и растений. Именно их могут увидеть путешественники во время прогулки по тропам Улко-Таммио. Остров расположен вдали от материка, поэтому здесь прекрасная атмосфера для того, чтобы на день сбавить темп и насладиться природой.

Пейзажи острова Улко-Таммио / Фото Annika Ruohonen

Мы призываем посетителей добровольно отложить свои телефоны и сосредоточить чувства на природе,

– объяснил Джоэл Хейно, менеджер отдела отдыха на природе в Parks & Wildlife Finland.

Да, участие в эксперименте без телефонов является добровольным. Ведь на острове есть хорошее покрытие мобильной сети. Однако туристам очень нравится подобная инициатива. Они воспринимают правило "без гаджетов", как интересный опыт.

"‎Без смартфона" на финском острове / Фото Annika Ruohonen

Выключить телефон, исследовать природу и встречаться с людьми лицом к лицу. Это непременно улучшит ваше настроение и самочувствие,

– советует Сари Кастрен, психолог Финского института здоровья.

Гости острова могут заночевать здесь в палатках или деревянном домике. Добраться до Улко-Таммио можно на частной лодке, пароме или водном такси.

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Эксперты назвали лучшие локации, где можно переключиться и отдохнуть от бешеного темпа жизни. Учитывали несколько основных факторов: густота населения, уровень покоя и релаксации, активности города, безопасность и доступ к интернету.

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