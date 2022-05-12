Особливості оренди житла у Чехії: за який ремонт відповідає квартирант, а за який – власник

За майже 80 днів війни до Чехії виїхало сотні тисяч українців. З огляду на те, що значна частина біженців самостійно шукає житло, ми вирішили роз'яснити деякі нюанси, які стосуються оренди квартири у цій країні.

Зокрема, поговоримо сьогодні, як бути у випадку ремонтів різної складності та яка зі сторін за це відповідає.

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Особливості оренди квартири у Чехії

Так, у Чехії заведено, що кожен сумлінний орендодавець повинен стежити за станом житла та підтримувати належні умови, аби жити там було комфортно. Разом з тим, квартирант бере на себе усунення дрібних неполадок та відповідає за нескладний ремонт.

Додамо, що у чеських законах не прописані конкретні випадки, які можна віднести до того чи іншого виду ремонтів. Тому розподіл обов'язків між господарем та орендарем доволі умовний.

Що можна віднести до дрібного ремонту, за який відповідає квартирант

ремонт підлогового покриття та порогів;

частковий ремонт вікон та дверей;

заміна замків, ролетів та жалюзі;

заміна електричного обладнання, вимикачів, розеток, рубильників, домашніх телефонів, телевізійного кабелю і тд.;

ремонт водопровідної системи, душу, бойлера, умивальників, раковин, кухонного обладнання, шаф, витяжки і тд.

Аби не стати заручником ситуації, усі умови краще зазначити у договорі оренди (якщо такий є) або хоча б обговорити їх з власником безпосередньо перед винаймом квартири.



За дрібний ремонт відповідає квартирант / Фото unsplash

Що оплачує орендодавець

Заміна системи опалення;

Заміна радіаторів;

Побілка кімнат та інші дороговартісні роботи.

Якщо ви помітили в орендованій квартирі якусь серйозну несправність, яка впливає на ваш комфорт, відразу ж повідомте про це власнику. Це є безпосереднім обов'язком квартиранта.

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