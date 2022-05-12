Особенности аренды жилья в Чехии: за какой ремонт отвечает квартирант, а за какой – владелец

12 мая 2022 , 13:31
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За почти 80 дней войны в Чехию уехали сотни тысяч украинцев. Учитывая, что значительная часть беженцев самостоятельно ищет жилье, мы решили разъяснить некоторые нюансы, касающиеся аренды квартиры в этой стране.

В частности, поговорим сегодня, как быть в случае ремонтов разной сложности и какая из сторон за это отвечает.

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Особенности аренды квартиры в Чехии

Так, в Чехии принято, что каждый добросовестный арендодатель должен следить за состоянием жилья и поддерживать надлежащие условия для того, чтобы жить там было комфортно. Вместе с тем квартирант берет на себя устранение мелких неполадок и отвечает за несложный ремонт.

Добавим, что в чешских законах не прописаны конкретные случаи, которые можно отнести к тому или иному виду ремонтов. Поэтому распределение обязанностей между хозяином и арендатором достаточно условно.

Важно! Чтобы не стать заложником ситуации, все условия лучше указать в договоре аренды (если таковой есть) или хотя бы обсудить их с собственником непосредственно перед съемом квартиры.

Что можно отнести к мелкому ремонту, за который отвечает квартирант

  • ремонт напольного покрытия и порогов;
  • частичный ремонт окон и дверей;
  • замена замков, роллетов и жалюзи;
  • замена электрического оборудования, выключателей, розеток, рубильников, домашних телефонов, телевизионного кабеля и т.д.;
  • ремонт водопроводной системы, душа, бойлера, умывальников, раковин, кухонного оборудования, шкафов, вытяжки и тд.


За мелкий ремонт отвечает квартирант / Фото unsplash

Что оплачивает арендодатель

  • Замена системы отопления;
  • Замена радиаторов;
  • Побелка комнат и другие дорогостоящие работы.
К слову!  Если вы заметили в съемной квартире какую-то серьезную неисправность, влияющую на ваш комфорт, сразу же сообщите об этом владельцу. Это непосредственная обязанность квартиранта.

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  1. Не гонитесь по низкой цене и красивым фото.
  2. Читайте внимательно описание в объявлении.
  3. Не давайте задатки.
  4. Если вы воспользовались услугами риелтора, тогда подпишите договор.
  5. Сразу принимайте во внимание район, в котором расположено жилье.
  6. Внимательно проверьте состояние квартиры.
  7. Задавайте вопросы и владельцу, и риелтору.
  8. Настаивайте на договоре с владельцем жилья.
Автор: Назарій Сорока