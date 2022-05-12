Особенности аренды жилья в Чехии: за какой ремонт отвечает квартирант, а за какой – владелец
Источник:420on
За почти 80 дней войны в Чехию уехали сотни тысяч украинцев. Учитывая, что значительная часть беженцев самостоятельно ищет жилье, мы решили разъяснить некоторые нюансы, касающиеся аренды квартиры в этой стране.
В частности, поговорим сегодня, как быть в случае ремонтов разной сложности и какая из сторон за это отвечает.
И еще Работа в Польше: какой вид договора следует заключать – полезные советы
Особенности аренды квартиры в Чехии
Так, в Чехии принято, что каждый добросовестный арендодатель должен следить за состоянием жилья и поддерживать надлежащие условия для того, чтобы жить там было комфортно. Вместе с тем квартирант берет на себя устранение мелких неполадок и отвечает за несложный ремонт.
Добавим, что в чешских законах не прописаны конкретные случаи, которые можно отнести к тому или иному виду ремонтов. Поэтому распределение обязанностей между хозяином и арендатором достаточно условно.Важно! Чтобы не стать заложником ситуации, все условия лучше указать в договоре аренды (если таковой есть) или хотя бы обсудить их с собственником непосредственно перед съемом квартиры.
Что можно отнести к мелкому ремонту, за который отвечает квартирант
- ремонт напольного покрытия и порогов;
- частичный ремонт окон и дверей;
- замена замков, роллетов и жалюзи;
- замена электрического оборудования, выключателей, розеток, рубильников, домашних телефонов, телевизионного кабеля и т.д.;
- ремонт водопроводной системы, душа, бойлера, умывальников, раковин, кухонного оборудования, шкафов, вытяжки и тд.
За мелкий ремонт отвечает квартирант / Фото unsplash
Что оплачивает арендодатель
- Замена системы отопления;
- Замена радиаторов;
- Побелка комнат и другие дорогостоящие работы.
Читайте также Актуальные нововведения в Польше, о которых следует знать украинцам: 10 видео с объяснением
Как грамотно снять жилье: 8 правил
- Не гонитесь по низкой цене и красивым фото.
- Читайте внимательно описание в объявлении.
- Не давайте задатки.
- Если вы воспользовались услугами риелтора, тогда подпишите договор.
- Сразу принимайте во внимание район, в котором расположено жилье.
- Внимательно проверьте состояние квартиры.
- Задавайте вопросы и владельцу, и риелтору.
- Настаивайте на договоре с владельцем жилья.