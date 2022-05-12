Зокрема, поговоримо сьогодні, як бути у випадку ремонтів різної складності та яка зі сторін за це відповідає.
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Особливості оренди квартири у Чехії
Так, у Чехії заведено, що кожен сумлінний орендодавець повинен стежити за станом житла та підтримувати належні умови, аби жити там було комфортно. Разом з тим, квартирант бере на себе усунення дрібних неполадок та відповідає за нескладний ремонт.
Додамо, що у чеських законах не прописані конкретні випадки, які можна віднести до того чи іншого виду ремонтів. Тому розподіл обов'язків між господарем та орендарем доволі умовний.
Що можна віднести до дрібного ремонту, за який відповідає квартирант
- ремонт підлогового покриття та порогів;
- частковий ремонт вікон та дверей;
- заміна замків, ролетів та жалюзі;
- заміна електричного обладнання, вимикачів, розеток, рубильників, домашніх телефонів, телевізійного кабелю і тд.;
- ремонт водопровідної системи, душу, бойлера, умивальників, раковин, кухонного обладнання, шаф, витяжки і тд.
За дрібний ремонт відповідає квартирант / Фото unsplash
Що оплачує орендодавець
- Заміна системи опалення;
- Заміна радіаторів;
- Побілка кімнат та інші дороговартісні роботи.
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- Не женіться за низькою ціною та красивими фото.
- Читайте уважно опис в оголошенні.
- Не давайте завдатку.
- Якщо ви скористалися послугами рієлтор, тоді підпишіть договір.
- Одразу беріть до уваги район, в якому розташоване житло.
- Уважно перевірте стан квартири.
- Ставте питання і власнику, і рієлтору.
- Наполягайте на договорі з господарем житла.