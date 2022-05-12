В частности, поговорим сегодня, как быть в случае ремонтов разной сложности и какая из сторон за это отвечает.

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Особенности аренды квартиры в Чехии

Так, в Чехии принято, что каждый добросовестный арендодатель должен следить за состоянием жилья и поддерживать надлежащие условия для того, чтобы жить там было комфортно. Вместе с тем квартирант берет на себя устранение мелких неполадок и отвечает за несложный ремонт.

Добавим, что в чешских законах не прописаны конкретные случаи, которые можно отнести к тому или иному виду ремонтов. Поэтому распределение обязанностей между хозяином и арендатором достаточно условно.

Важно! Чтобы не стать заложником ситуации, все условия лучше указать в договоре аренды (если таковой есть) или хотя бы обсудить их с собственником непосредственно перед съемом квартиры.

Что можно отнести к мелкому ремонту, за который отвечает квартирант

ремонт напольного покрытия и порогов;

частичный ремонт окон и дверей;

замена замков, роллетов и жалюзи;

замена электрического оборудования, выключателей, розеток, рубильников, домашних телефонов, телевизионного кабеля и т.д.;

ремонт водопроводной системы, душа, бойлера, умывальников, раковин, кухонного оборудования, шкафов, вытяжки и тд.



За мелкий ремонт отвечает квартирант / Фото unsplash

Что оплачивает арендодатель

Замена системы отопления;

Замена радиаторов;

Побелка комнат и другие дорогостоящие работы.

К слову! Если вы заметили в съемной квартире какую-то серьезную неисправность, влияющую на ваш комфорт, сразу же сообщите об этом владельцу. Это непосредственная обязанность квартиранта.

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