Особливості користування власним авто в Польщі, Словаччині та Молдові: що варто знати водіям
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Війна в Україні змусила мільйоні громадян покинути свої домівки та шукати прихистку в інших країнах. Часто для евакуації за кордон українці обирали й обирають власні автомобілі. Розповідаємо, що варто знати водіям, які опинилися в Європі або лише планують поїздку.
Так, міграція до європейських країн машиною має певні особливості для українських автолюбителів. Крім цього, що важливо знати місцеві ПДР, які можуть хоч і не суттєво, але все ж відрізнятися від наших, потрібно ще зважати й на інші правила користування власним авто. Сьогодні йтиметься про Польщу, Словаччину та Молдову.
До слова Відмінності у ПДР та штраф 6000 злотих: що варто знати українським водіям, що опинилися в ПольщіЗверніть увагу! Усі країни ЄС, про які буде йти мова, визнають національні водійські права (тільки у пластику і латинкою) з додатком до них – міжнародними водійськими правами.
Польща
Згідно з нещодавно прийнятим законом, українські водійські права на території Польщі валідні до 31 грудня 2022 року. А тоді їх потрібно обміняти на польські. Для цього слід підготувати пакет документів та записатися у відділ комунікації управління міста/староства та оплатити консульський збір.
Словаччина
У вас є змога замінити українське посвідчення без іспитів, якщо воно дійсне та оформлена посвідка на проживання. Статус тимчасового захисту у правах прирівняний до цієї посвідки. Крім цього, авто потрібно зареєструвати за місцем проживання.
Молдова
При перетині україно-молдовського кордону прикордонники не вимагають страховий поліс "Зелена карта", але протягом доби потрібно його оформити.
Серед інших особливостей користування авто в Молдові:
- доступна безкоштовна зарядка електромобілів;
- працює безкоштовна техдопомога;
- машину потрібно зареєструвати.