Оригінальний дизайн та дорогий проєкт: у Празі збудують нову сучасну школу

Нова початкова школа скоро появиться у районі Коморжани (Komořany). Керівництво міської частини Прага-12 вже визначилося з архітектурними рішеннями.

Переможцем конкурсу обрали бюро XTOPIX architekti sro. На підготовку архітектурної та проєктної документації вже встигли витратити майже 34 мільйони крон (майже 42 мільйони гривень).

Актуально Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Детальніше про будівництво нової школи у Празі

Нова сучасна школа буде розташована на вулиці Do Koutů. Будівництво розпочнеться за два роки. До того часу триватимуть підготовчі роботи.

За попередніми планами, учні розпочнуть навчання в новому освітньому закладі у 2026 році. Всього для школи передбачено 840 учнівських місць.

У проєкті йдеться про будівництво триблочної будівлі, дахи яких будуть активно використовуватися. Навколо школи висадять багато зелені, облаштують зони відпочинку. Також у планах будівництво баскетбольного майданчика.

Загалом вартість робіт оцінили у 450 мільйонів крон (понад 553 мільйонів гривень).

Проєкт нової школи у Празі / Фото Ukrainein.cz