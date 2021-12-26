Победителем конкурса было выбрано бюро XTOPIX architekti sro. На подготовку архитектурной и проектной документации уже успели потратить около 34 миллионов крон (около 42 миллионов гривен).

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Подробнее о строительстве новой школы в Праге

Новая современная школа будет расположена на улице Do Koutů. Строительство начнется через два года. К тому времени будут длиться подготовительные работы.

По предварительным планам, ученики начнут обучение в новом образовательном учреждении в 2026 году . Всего для школы предусмотрено 840 ученических мест .

В проекте идет речь о строительстве трехблочного здания, крыши которого будут активно использоваться. Вокруг школы высадят много зелени, обустроят зоны отдыха. Также в планах строительство баскетбольной площадки.

В целом стоимость работ оценили в 450 миллионов крон (более 553 миллионов гривен).