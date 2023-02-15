Так, у Кракові з’явиться більше велосипедів для оренди. Новий міський велопрокат LajkBike включатиме 500 стандартних роверів та понад 250 електричних. Наразі очільник польського міста запропонував на затвердження міській раді тарифи на оренду.

Читайте також Жирний четвер: чому і як поляки об'їдаються пончиками у найсолодший день року

Вартість оренди велосипедів в Кракові

Абонемент на місяць (для стандартних велосипедів) – 29 злотих;

Абонемент на місяць (для електричних велосипедів) з обмеженням 900 кілометрів на місяць – 79 злотих, без обмеження пробігу – 499 злотих.

Можна буде також придбати абонементи для стандартних велосипедів на період до трьох місяців і багатомісячний абонемент з обмеженням пробігу у 900 кілометрів на місяць та без обмеження. Ціни будуть розраховуватися в залежності від кількості місяців та вартості оренди за місяць.

За підрахунками, запровадження такої тарифної сітки дозволить поповнити міський бюджет на 182 тисячі злотих. А уже в 2024 році дохід може становити приблизно 474 тисячі злотих.