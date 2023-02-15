Так, в Кракове появится больше велосипедов для аренды. Новый городской велопрокат LajkBike будет включать 500 стандартных велосипедов и более 250 электрических. В настоящее время глава польского города предложил на утверждение городскому совету тарифы на аренду.

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Стоимость аренды велосипедов в Кракове

Абонемент на месяц (для стандартных велосипедов) – 29 злотых;

Абонемент на месяц (для электрических велосипедов) с ограничением 900 километров в месяц – 79 злотых, без ограничения пробега – 499 злотых.

Также можно приобрести абонементы для стандартных велосипедов на период до трех месяцев и многомесячный абонемент с ограничением пробега в 900 километров в месяц и без ограничения. Цены будут рассчитываться в зависимости от количества месяцев и стоимости аренды в месяц.

По подсчетам, введение такой тарифной сетки позволит пополнить городской бюджет на 182 тысячи злотых. А уже в 2024 году доход может составить около 474 тысяч злотых.