Визначили найкращі для життя міста Чехії: рейтинг

Цьогорічний індекс якості життя показав, що найкращим місцем для життя в Чехії є місто Ржичани, а на другому місті столиця – Прага.

Щорічний список створюється за допомогою аналізу великих даних для обробки широкого спектра статистичних даних, починаючи від громадських послуг і закінчуючи працевлаштуванням, освітою та станом охорони здоров’я.

Також не тему: Наскільки в Польщі вищі зарплати, ніж в Україні Як визначають переможця Експерти аналізують дані з 206 найбільших міст Чехії та використовує такі критерії для оцінки якості життя в містах: загальний приріст населення, рівень злочинності, тривалість життя, кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість працюючих лікарів, екологію, рівень безробіття, середня заробітна плата, кількість компаній і приватних підприємців, кількість шкіл і дитячих садків, доступність дозвілля, кількість ресторанів, банкоматів, аптек та інших послуг. Найкращі міста в Чехії

Якщо ви шукаєте ідеальне місце, щоб оселитися в Чехії, то Ржичани, місто з населенням близько 16 000 осіб, яке лежить на схід від Праги, мабуть, найкращий вибір. Принаймні згідно з щорічним індексом якості життя, воно посідає перше місце в списку останні п’ять років поспіль.

Друге місце зайняла Прага, а третє – Брандис-над-Лабем. Проект має на меті допомогти муніципалітетам шляхом аналізу великих обсягів даних визначити реальні проблеми управління та розподілу коштів з метою виправлення недоліків для покращення якості життя.

Дослідження також хоче допомогти людям, які думають про переїзд, дізнатися про рівень життя в інших містах країни.

Десятка найкращих міст Чехії за якістю життя у 2022 році

Річани Прага Брандис-над-Лабем (Стара Болеслав) Густопече Черношице Жидлоховіце Славков-у-Брно Росице Брно Тршебонь

З повною версією рейтингу з детальними результатами по кожному місту можна ознайомитися тут.