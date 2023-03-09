Ежегодный список создается с помощью анализа обширных данных для обработки широкого спектра статистических данных, начиная от общественных услуг и заканчивая трудоустройством, образованием и состоянием здравоохранения.

Также не тему: Насколько в Польше выше зарплаты, чем в Украине Как определяют победителя Эксперты анализируют данные из 206 крупнейших городов Чехии и используют следующие критерии для оценки качества жизни в городах: общий прирост населения, уровень преступности, продолжительность жизни, количество дорожно-транспортных происшествий, количество работающих врачей, экологию, уровень безработицы, средняя заработная плата, количество компаний и частных предпринимателей, количество школ и детских садов, доступность досуга, количество ресторанов, банкоматов, аптек и других услуг. Лучшие города в Чехии

Если вы ищете идеальное место, чтобы поселиться в Чехии, то Ржичаны, город с населением около 16 000 человек, лежащий к востоку от Праги, пожалуй, лучший выбор. По крайней мере, согласно ежегодному индексу качества жизни, оно занимает первое место в списке последние пять лет подряд.

Второе место заняла Прага, а третье – Брандис-над-Лабем. Цель проекта – помочь муниципалитетам путем анализа больших объемов данных определить реальные проблемы управления и распределения средств с целью исправления недостатков для улучшения качества жизни.

Исследование также хочет помочь людям, думающим о переезде, узнать уровень жизни в других городах страны.

Десятка лучших городов Чехии по качеству жизни в 2022 году

Ричане Прага Брандис-над-Лабем (Стара Болеслав) Густопечь Черношице Жидлоховице Славков-у-Брно Росице Брно Тршебонь

С полной версией рейтинга с подробными результатами по каждому городу можно ознакомиться здесь.