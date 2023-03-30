Оплачуване стажування в Польщі для українських студентів: як потрапити

Фонд Leopolis for Future організовує для українських студентів оплачуване стажування у провідних польських та міжнародних компаніях.

Умови стажування в Польщі

Фонд у 2023 році через війну Росії проти України приймає заявки від студентів усіх навчальних закладів України, а також тих українців, які навчаються в Польщі.

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Учасникам програми стажування оплачують проїзд у дві сторони та надаються кишенькові гроші (не менше мінімальної заробітної плати в Польщі). Тривалість стажування становить від 1 до 3 місяців.

Серед компаній у Польщі, які пропонують стажування українцям, зокрема, такі: Blue Media, CRIDO, KPMG Poland, DIVERSE, LPP, Grupa Alumetal.

Пропозиції для стажування

Учасникам проєкту пропонуються такі напрямки діяльності:

Компанія Abris (Варшава):

Інтерн в Deal Team: ознайомитися з вимогами до кандидатів та подати заявку можна тут;

Інтерн в ESG Team (Варшава): ознайомитися з вимогами до кандидатів та заповнити заявку можна тут.

Компанія Alumetal Group (Kęty):

Інтерн в IT Team: ознайомитися з вимогами до кандидатів та подати заявку можна тут.

Компанія Blue Media (Сопот):

Інтерн в ICT Department: ознайомитися з вимогами до кандидатів та подати заявку можна тут.

Компанія Crido (Варшава):

Інтерн в Digital Intern Team: ознайомитися з вимогами до кандидатів та заповнити заявку можна тут;

Communication/Employer Branding Intern: ознайомитися з вимогами до кандидатів та заповнити заявку можна тут.

Подібні пропозиції стажування також є в компаніях ETOS S.A. (Гданськ), EY (Варшава), LPP (Гданськ), Gdańsk City Council (www.gdansk.pl, Гданськ), KPMG (Варшава), PKP Energetyka, RKKW (Варшава), Żabka (Познань) та Punkta (Варшава).