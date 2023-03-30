Условия стажировки в Польше

Фонд в 2023 году из-за войны войны России против Украины принимает заявки от студентов всех учебных заведений Украины, а также тех украинцев, которые учатся в Польше.

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Участникам программы стажировки оплачивают проезд в две стороны и предоставляются карманные деньги (не менее минимальной заработной платы в Польше). Продолжительность стажировки составляет от 1 до 3 месяцев.

Среди компаний в Польше, которые предлагают стажировку украинцам, в частности: Blue Media, CRIDO, KPMG Poland, DIVERSE, LPP, Grupa Alumetal.

Предложения для стажировки

Участникам проекта предлагаются следующие направления деятельности:

Компания Abris (Варшава):

Интерн в Deal Team: ознакомиться с требованиями к кандидатам и подать заявку можно здесь ;

Интерн в ESG Team (Варшава): ознакомиться с требованиями к кандидатам и заполнить заявку можно здесь.

Компания Alumetal Group (Kęty):

Интерн в IT Team: ознакомиться с требованиями к кандидатам и подать заявку можно здесь.

Компания Blue Media (Сопот):

Интерн в ICT Department: ознакомиться с требованиями к кандидатам и подать заявку можно здесь.

Компания Crido (Варшава):

Интерн в Digital Intern Team: ознакомиться с требованиями к кандидатам и заполнить заявку можно здесь ;

Communication/Employer Branding Intern: ознакомиться с требованиями к кандидатам и заполнить заявку можно здесь.

Подобные предложения стажировки также есть в компаниях ETOS SA (Гданьск), EY (Варшава), LPP (Гданьск), Gdańsk City Council (www.gdansk.pl, Гданьск), KPMG (Варшава), PKP Energetyka, RKKW (Варшава), Żabka (Познань) и Пункта (Варшава).