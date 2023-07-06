Чи проти поляки, щоб українці залишилися в Польщі на роки: свіже опитування

Поляки зберігають позитивне ставлення до українців і через півтора роки повномасштабної війни. Більшість громадян Польщі згодні, щоб українські біженці залишилися в країні на роки.

Польща є однією з країн, які прийняли найбільше українських біженців з лютого 2022 року. Зараз тут залишається близько мільйона людей з тимчасовим захистом: вони отримують всю необхідну допомогу та виплати. Більшість українців у Польщі інтегрувалися в місцевий ринок праці та віддали дітей до школи.

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Солідарність Польщі

Із травня 2022 року компанія Ipsos провела п'ять великих опитувань про ставлення поляків до українських біженців. Останнє дослідження показало, що більшість громадян Польщі все ж не проти, щоб українці залишалися в країні надовго. Проти цього – менше третини опитаних.

Мовою цифр:

62% поляків згодні із твердженням, що "для Польщі було б добре, якби українські біженці залишилися на багато років". Не погодилися з цим лише 27%.

Водночас аналогічні опитування Ipsos щодо мігрантів з інших країн показали, що поляки не такі прихильні до них, як до українців. Через біженців з Близького Сходу, Африки та Азії поляки відчувають тривогу, страх і гнів (43%), тоді як нормально сприймають їх 34% респондентів.

Коли українці готові повернутися

Раніше експерти дізналися про причини, які можуть мотивувати українців повернутися додому з Польщі. Серед основних чинників – безпековий та цивілізаційний вибір держави. 57% вказали на очікуване членство України в ЄС. І ще 47% – в НАТО.

Ще одним важливим фактором є економічна ситуація. 54% українців відповіли, що їх мотивує повернутись підвищення зарплати та поліпшення умов праці.

57% опитаних українців готові повернутися задля возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні.