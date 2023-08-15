Через великий потік людей в більшості регіонів не залишилося вільного соціального житла, тому деякі землі відмовляють українцям у розміщенні. Які землі Німеччини продовжують приймати українців – далі у матеріалі!

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Кожна земля встановлює свої правила щодо розподілу біженців по містах і регіонах усередині землі. Великі міста давно переповнені й "не приймають". Вас можуть залишити у "неприймаючій" землі, якщо ви приїхали туди, не маючи розподілення у іншу землю та при цьому, якщо на днях звідти виїхало багато українців та звільнилися місця – цей момент передбачити неможливо, сьогодні є, завтра ні. При цьому Ви можете отримати розподіл у "неприймаючу" за умови, якщо там є робочий контракт, навчання чи близькі родичі по першій лінії (чоловік/дружина, неповнолітні діти).

За останніми даними, українці можуть їхати в такі землі:

Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg); Гессен (Hessen); Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz); Саксонія (Sachsen); Тюрингія (Thüringen).

Перелік земель, які приймають українських біженців, може змінюватися щодня. Між федеральними землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які перевиконують свою квоту, можуть тимчасово "закриватися". Людей, які прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляють у приймаючі землі.

Зараз усі квоти на межі, тому статус "земля приймає/не приймає" може змінюватися кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати. Вам слід їхати у табір, де вас нагодують, обігріють, дадуть відпочити чи переночувати і направлять туди, де в цей момент готові вас прийняти,

– звертають увагу на сторінці проєкту.

Зазначається, що найбільші пункти первинного прийому – у Ганновері Messhalle або в Берліні Tegel. Там серед іншого видають безплатний квиток на потяг до наступного пункту призначення.