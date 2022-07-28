Онлайн-консультації для українців у Швейцарії

Для цього Червоний Хрест запустив онлайн-платформу. Сервіс розробили задля допомоги українським переселенцям інтегруватись до життя в країні.

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Українці можуть скористатися сайтом. На ньому можна дізнатись про:

пошук житла;

безпеку;

фінансову підтримку;

медичне обслуговування.

Згодом планують ще додати інформацію про працевлаштування, освітній процес та життя в країні.

Щоб отримати деталі про кожен кантон чи муніципалітет, необхідно включити геолокацію на своєму смартфоні. Тоді сайт запропонує інформацію саме про той округ, де ви живете.

Інформація на платформі доступна п'ятьма мовами – українською, російською, німецькою, французькою та італійською.

Поспілкуватися можна через чат у телеграмі

Якщо не знайшли відповіді на свої запитання на сайті, то у вас можливість скористатися чатом у телеграмі.

Його модерують волонтери, тож можете поспілкуватися безпосередньо з ними щодо питань, які вас цікавлять.