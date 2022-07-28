Онлайн-консультации для украинцев в Швейцарии

Для этого Красный Крест запустил онлайн-платформу. Сервис был разработан для помощи украинским переселенцам интегрироваться в жизнь в стране.

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Украинцы могут воспользоваться сайтом. На нем можно узнать:

поиск жилья;

безопасность;

финансовую поддержку;

медицинское обслуживание.

Со временем планируют еще добавить информацию о трудоустройстве, образовательном процессе и жизни в стране.

Чтобы получить детали о каждом кантоне или муниципалитете, необходимо включить геолокацию на своем смартфоне. Тогда сайт предложит информацию именно об округе, где вы живете.

Информация на платформе доступна на пяти языках – украинском, русском, немецком, французском и итальянском.

Пообщаться можно через чат в телеграмме

Если не нашли ответа на вопросы на сайте, то у вас есть возможность воспользоваться чатом в телеграмме.

Его модерируют волонтеры, поэтому можете пообщаться непосредственно с ними по интересующим вас вопросам.