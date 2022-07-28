Онлайн-консультации для украинцев в Швейцарии
Для этого Красный Крест запустил онлайн-платформу. Сервис был разработан для помощи украинским переселенцам интегрироваться в жизнь в стране.
Читайте также Три уровня помощи: что следует знать беженцам о медицине в Европе
Украинцы могут воспользоваться сайтом. На нем можно узнать:
- поиск жилья;
- безопасность;
- финансовую поддержку;
- медицинское обслуживание.
Со временем планируют еще добавить информацию о трудоустройстве, образовательном процессе и жизни в стране.
Чтобы получить детали о каждом кантоне или муниципалитете, необходимо включить геолокацию на своем смартфоне. Тогда сайт предложит информацию именно об округе, где вы живете.
Информация на платформе доступна на пяти языках – украинском, русском, немецком, французском и итальянском.
Пообщаться можно через чат в телеграмме
Если не нашли ответа на вопросы на сайте, то у вас есть возможность воспользоваться чатом в телеграмме.
Его модерируют волонтеры, поэтому можете пообщаться непосредственно с ними по интересующим вас вопросам.