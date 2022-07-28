Так, Європейський союз активував для українців спеціальну Директиву про тимчасовий захист, який дає право на проживання, офіційне працевлаштування, соціальний пакет та доступ дітей до освіти в країнах-членах ЄС. Соціальний пакет також передбачає і доступ до трьох рівнів європейської системи охорони здоров’я.

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Три рівні медичної допомоги в Європі

Перший рівень – це первинна медична допомога та страхування європейського зразка після отримання відповідної картки в країні вашого перебування.

після отримання відповідної картки в країні вашого перебування. Другий рівень – це спеціалізована медична допомога : стаціонарне лікування та догляд. Для цього Єврокомісія разом із державами-членами ЄС, що межують з Україною, створила відповідний медичний фонд, який включає 10 тисяч ліжко-місць, доступ дітей до планових щеплень, цільові програми підтримки та психологічної реабілітації.

: стаціонарне лікування та догляд. Для цього Єврокомісія разом із державами-членами ЄС, що межують з Україною, створила відповідний медичний фонд, який включає 10 тисяч ліжко-місць, доступ дітей до планових щеплень, цільові програми підтримки та психологічної реабілітації. Третій рівень – лікування рідкісних та складних захворювань. Для цього об'єдналися 1600 експертих центрів у понад 300 лікарнях ЄС.

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