Онлайн чи готівка: як краще переказувати гроші всередині країни та з-за кордону

Сучасні технології все більше витісняють традиційні уявлення про буденні речі. Це стосується і фінансової галузі, адже все менше людей тримають власні накопичення під матрацом, стрімко розвивається мобільний банкінг, а способи управління грошима стають зручними та зрозумілими завдяки онлайн-інструментам.

У багатьох європейських країнах готівка уже майже не використовується, натомість люди звикли до грошей у їх електронному вигляді. Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo проаналізував всі переваги та недоліки різних видів грошових переказів всередині країни та з-за кордону.

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Рух грошей всередині України

Перекази готівкою

Найбільшим недоліком грошових переказів готівкою є те, що вони забирають багато часу та мають певні обмеження щодо суми, якщо відправник не надає документів, які б ідентифікували його особу.

Із 28 квітня 2020 року в Україні набув чинності новий закон, який стосується фінансового моніторингу. Він спрямований на боротьбу з ухиленням від сплати податків та протидією легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Щоб переказати гроші готівкою, необхідно вистояти чергу у відділенні банку до каси або ж до платіжного термінала. Окрім цього, після набуття чинності нового закону, гривневі операції обмежені лімітом у 5 тисяч для тих відправників, які не пройшли ідентифікацію.

Готівкові перекази у відділеннях банків / Фото UA.News

Наприклад, поповнити чужу або свою банківську картку готівкою у понад 5 тисяч гривень у терміналах банків без використання власної картки неможливо. На касі обов’язково треба пред’явити паспорт, щоб здійснити транзакцію більше ніж на суму встановленого законом ліміту.

Онлайн-перекази

Для переказів з картки на картку обмеження у 5 тисяч гривень не діють, оскільки особа автоматично проходить ідентифікацію, надаючи фінансовій установі документи ще під час відкриття свого рахунку.

Окрім цього, більше нема потреби йти до відділень та чекати у живих чергах, адже більшість банків навіть відкривають рахунки клієнтам в онлайн-режимі, а зручні мобільні додатки дозволяють керувати власними грошима зі смартфона.

Управляти власними грошима в режимі онлайн / Фото Pexels

Не довіряти онлайн-переказам та боятися втратити свої гроші причин немає, адже всі сучасні платіжні онлайн-системи обладнані багаторівневими інструментами захисту.

Перекази з-за кордону

Через пандемію COVID-19 безконтактні перекази та оплата послуг стали як ніколи пріоритетними. Вчені підрахували, що на одній паперовій банкноті може бути понад 26 тисяч різних бактерій.

Переказати гроші з-за кордону в Україну безконтактно тепер теж дуже просто, вигідно і надійно. Більше не треба збирати готівку під матрацом та везти її з собою, сховану десь серед спідньої білизни, або передавати кошти через перевізників.

Онлайн-сервіс TransferGo пропонує своїм клієнтам здійснювати перекази з Європи всього за 30 хвилин – навіть у вихідні дні, з дуже низькими комісіями та без жодних прихованих доплат.

Відправляйте гроші рідним легко та надійно / Скриншот із сайту TransferGO

Одержувач отримає ту суму, яку ви відправляєте, адже вартість відправки не змінюється під час переказу.

Компанія пропонує своїм користувачам три різні часові опції для переказу. Якщо отримання коштів відбувається наступного дня, то послуга взагалі буде безкоштовною.

Якщо потрібно доставити гроші упродовж 30 хвилин, то комісія буде еквівалентна 2,99 євро (близько 100 гривень), до кінця робочого дня – 1,99 євро (близько 65 гривень).

Служба підтримки клієнтів розмовляє 9 мовами, в тому числі українською та російською, працює в різних країнах та щодня обробляє сотні запитів. Команда професіоналів надасть фахову допомогу з усіх питань щодо роботи сервісу.

Офіс компанії у Литві / Фото TransferGo