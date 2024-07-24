У світлі Олімпійських ігор мешканці Іль-де-Франс відчувають значні зміни у своєму повсякденному житті, особливо це стосується громадського транспорту. Пасажири повинні очікувати майже 100% зростання тарифів на проїзд.

Дізнайтеся більше про вартість та режим роботи громадського транспорту в Парижі під час Олімпійських ігор.

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В Парижі змінилися ціни та режим роботи громадського транспорту

Це пов'язано з тим, що мережа перевантажена через наплив туристів. Наприклад, квиток на метро подорожчає з 2,10 євро до 4 євро. А збірний квиток на 20 поїздок буде коштувати 32 євро замість 16,90 євро.

Мерія Парижа рекомендує мешканцям Іль-де-Франс, які не мають проїзних Navigo або Liberté +, але планують користуватися громадським транспортом під час Олімпійських ігор, придбати квитки до 20 липня 2024 року за старими цінами.

Оптимальний варіант для туристів – придбати проїзний Paris 2024 за 16 євро на день або 70 євро на тиждень.

Актуальні ціни на громадський транспорт в Парижі

З 20 липня по 8 вересня вартість квитка Т+ становитиме 4 євро замість попередніх 2,15 євро. А квитки на автобуси коштуватимуть цілих 5 євро.

Також варто звернути увагу на наступні зміни цін:

Квитки Roissy та Orly: 16 євро; Буклет Navigo Easy (10 квитків): 32 євро; Квиток Париж – передмістя: 6 євро; Денний проїзний (всі зони): 16 євро на день, 70 євро на тиждень.

Крім того, були змінені маршрути трамваїв T2, T3a та T3b, а також закриті станції метро Tuileries (лінії 1, 8, 12), Concorde (1) та Champs-Elysée - Clemenceau (1 і 13).