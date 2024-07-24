Узнайте больше о стоимости и режиме работы общественного транспорта в Париже во время Олимпийских игр.

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В Париже изменились цены и режим работы общественного транспорта

Это связано с тем, что сеть перегружена из-за наплыва туристов. Например, билет на метро подорожает с 2,10 евро до 4 евро. А сборный билет на 20 поездок будет стоить 32 евро вместо 16,90 евро.

Мэрия Парижа рекомендует жителям Иль-де-Франс, которые не имеют проездных Navigo или Liberté +, но планируют пользоваться общественным транспортом во время Олимпийских игр, приобрести билеты до 20 июля 2024 года по старым ценам.

Оптимальный вариант для туристов – приобрести проездной Paris 2024 за 16 евро в день или 70 евро на неделю.

Актуальные цены на общественный транспорт в Париже

С 20 июля по 8 сентября стоимость билета Т+ составит 4 евро вместо предыдущих 2,15 евро. А билеты на автобусы будут стоить целых 5 евро.

Также стоит обратить внимание на следующие изменения цен:

Билеты Roissy и Orly: 16 евро; Буклет Navigo Easy (10 билетов): 32 евро; Билет Париж – пригород: 6 евро; Дневной проездной (все зоны): 16 евро в день, 70 евро в неделю.

Кроме того, были изменены маршруты трамваев T2, T3a и T3b, а также закрыты станции метро Tuileries (линии 1, 8, 12), Concorde (1) и Champs-Elysée - Clemenceau (1 и 13).