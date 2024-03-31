Вже з 1 квітня: в Україні зростає вартість оформлення закордонного паспорта

Оформлення закордонного паспорта в Україні подорожчає. Зміни відбудуться вже з понеділка, 1 квітня.

Державна міграційна служба України попередила про зростання цін на виготовлення закордонних паспортів в Україні. Причина – зростання ціни друку бланків для документа. Водночас панікувати не варто: збільшення ціни не буде суттєвим.

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Як зміняться ціни

Раніше, щоб оформити паспорт упродовж 20 днів, потрібно було заплатити 896 гривень. Однак вже з 1 квітня ціна зросте до 958 гривень. Тим часом якщо отримати паспорт потрібно до 7 або 3 робочих днів (якщо є підстави), доведеться заплатити 1598 гривень. Раніше ціна становила 1496 гривень.

Водночас людей заспокоїли: ті, хто подав заяву для оформлення паспорта, та оплатив документ, отримає його за старою ціною.

До слова, оформити закордонний паспорт в Україні можуть оформити усі охочі. Дітям документ видають на 4 роки, людям віком від 16 років – на 10.

Окрім того, Державна міграційна служба України наголошує, що громадянин або громадянка України не можуть мати понад 2 чинних паспорти для виїзду за кордон.