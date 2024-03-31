Государственная миграционная служба Украины предупредила о росте цен на изготовление загранпаспортов в Украине. Причина – рост цены печати бланков для документа. В то же время паниковать не стоит: увеличение цены не будет существенным.

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Как изменятся цены

Ранее, чтобы оформить паспорт в течение 20 дней, нужно было заплатить 896 гривен. Однако уже с 1 апреля цена вырастет до 958 гривен. Между тем если получить паспорт нужно до 7 или 3 рабочих дней (если есть основания), придется заплатить 1598 гривен. Ранее цена составляла 1496 гривен.

В то же время людей успокоили: те, кто подал заявление для оформления паспорта, и оплатил документ, получит его по старой цене.

К слову, оформить загранпаспорт в Украине могут оформить все желающие. Детям документ выдают на 4 года, людям в возрасте от 16 лет – на 10.

Кроме того, Государственная миграционная служба Украины отмечает, что гражданин или гражданка Украины не могут иметь более 2 действующих паспорта для выезда за границу.